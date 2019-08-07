網球》球后芭提爆冷一戰出局 多倫多不敵「小薇殺手」

加拿大多倫多羅傑斯盃女網賽，世界球后芭提爆冷一輪遊出局。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕加拿大多倫多羅傑斯盃女網賽，現任世界球后芭提（Ashleigh Barty）爆冷一戰出局！這位澳洲頭號種子單打首輪免戰，次輪初登場先盛後衰，意外以7：6（7：5）、3：6、4：6慘遭美國20歲黑馬凱寧（Sofia Kenin）淘汰，全球第1寶座岌岌可危。

目前世界排名29的凱寧，首輪才直落2擊敗謝淑薇，第2輪又上演大驚奇，3盤逆轉勝當今球后，這也是她生涯首挫前五大高手，「老實說，與巴提這場大戰累得我筋疲力盡，她是名強悍對手，這更是艱苦一戰，很高興能通過考驗。」出師不利的芭提則坦承，臨場狀況欠佳，畢竟這不是她習慣模式，「或許我有點不適應，但還不是該驚慌的時候。」來自南半球的芭提解釋，澳洲天氣和北半球加拿大完全相反，加上硬地球場的彈跳性也不一樣，「我沒辦法在最短時間內修正。」

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由於芭提跌破專家眼鏡提前落馬，職業積分面臨倒扣大失血，也讓兩位前球后「日本小威」大坂直美、捷克「刺青妹」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）都有機會取代回鍋。其中暫居第2的大坂次輪只要擊敗會外賽殺入的德國非種子瑪莉亞（Tatjana Maria），下週就將重返球后；至於第3的普莉絲可娃至少得晉級4強，且若大坂也安抵前4，普莉絲可娃還得奪冠，才能回到全球第一。

加拿大多倫多羅傑斯盃女網賽，世界球后芭提爆冷一輪遊出局。（美聯社）

美國20歲黑馬凱寧。（美聯社）

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