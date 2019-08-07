高球》裙襬搖搖10月底登場 正式更名讓「台灣」躍上國際

〔記者粘藐云／台北報導〕2019台灣裙襬搖搖LPGA將在10月31日起於林口美麗華球場點燃戰火，今舉行賽事發布記者會，裙襬搖搖基金會會長王政松表示，今年目標決賽日觀眾入場人數突破5萬人，也希望4天總人數能突破7萬人，超越日韓。

2019台灣裙襬搖搖LPGA主辦單位7日舉行賽事發佈記者會，中華高協理事長王政松（右三）、立法院長蘇嘉全（左三）、中信銀董事長童兆勤（右二）、體育署主秘葉丁鵬（左二）等貴賓主持賽事活動開跑儀式。（記者廖振輝攝）

裙襬搖搖賽事邁入第9年，今年成為體育署精選的「台灣品牌賽事」，因此正式更名為「台灣裙襬搖搖LPGA」，盼透過超過170個國家的轉播，把台灣推向國際，王政松表示，特別把台灣放到賽事名稱的前頭，達到為我國宣傳的目標。

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立法院長蘇嘉全今特別出席記者會，他表示，一直期待看到體育賽事以台灣的名義舉辦，而裙襬搖搖為國內最頂尖賽事，透過賽事，把台灣的名號打響全世界。

至於在球星邀請方面，王政松表示，去年的比賽獲得LPGA選手的好評，無論是人情味、賽事規劃還是飲食，預計今年仍會邀請到世界排名前62的選手參戰；另外保留5個名額給台灣TLPGA選手、5個名額為旅外排名前5的好手。「微笑球后」曾雅妮近期受到傷勢困擾，是否參賽尚未確定，目前還在觀察當中。

2019台灣裙襬搖搖LPGA主辦單位7日舉行賽事發佈記者會，中華高協理事長王政松（中）、中信銀董事長童兆勤（左）、中國信託投信董事長陳國世（右）等貴賓和賽事吉祥物合影。（記者廖振輝攝）

中華高協理事長王政松。（記者廖振輝攝）

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