中職Live》蘇智傑清壘二壘安 獅 5：1 悍將

第二局
2局下，江亮緯敲二壘安，羅國龍擊出飛球出局，二壘跑者上三壘，林祖傑敲游擊方向滾地球，悍將游擊手陳凱倫傳本壘丟歪，讓獅隊攻下超前分。
郭峻偉敲內野高飛球，悍將一壘手林益全疑似受到風勢影響，沒有接到，發生守備失誤，獅隊攻占一、二壘，林靖凱遭三振。2出局後，潘武雄敲內野安打，統一攻占滿壘，蘇智傑揮出清壘二壘安。獅隊單局攻下4分。
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第一局
1局下，林靖凱敲安，潘武雄遭三振，林靖凱盜上二壘，蘇智傑敲帶有1分打點二壘安，獅隊追平比數。陳鏞基、郭阜林遭三振，3出局。
1局上，陳品選到保送，王正棠敲滾地球，獅隊封殺二壘，打者上一壘。胡金龍敲二壘安，悍將攻占二、三壘，林益全擊出高飛犧牲打，悍將以1：0領先。
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花蓮棒球場本季首戰。（記者陳志曲攝）
賽前
羅力本季先發17場戰績8勝6敗，防禦率2.96，本季曾對統一先發4場比賽，拿下1勝吞2敗，對戰防禦率1.29，但羅力前一場對獅隊只投5局，失掉7分3分自責。
亞力克由終結者轉任先發，本季出賽7場1場先發，戰績0勝2敗防禦率2.45，這是他今年首次先發對悍將。
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富邦悍將先發打線：
1.陳品捷 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.高國輝 LF
6.蔣智賢 3B
7.林哲瑄 CF
8.陳凱倫 SS
9.方克偉 C
先發：羅力
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統一獅先發打線：
1.林靖凱 2B
2.潘武雄 DH
3.蘇智傑 LF
4.陳鏞基 1B
5.郭阜林 3B
6.江亮緯 RF
7.羅國龍 CF
8.林祖傑 SS
9.郭峻偉 C
先發：亞力克