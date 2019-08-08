甲子園》麵包師傅「二刀流」 領軍奪夏季大賽隊史首勝

圖片為示意圖，與本新聞無關。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第101屆日本夏季甲子園大賽預賽首輪，相隔37年再度打進夏季大賽的立命館宇治高校，昨靠著王牌高木要完投9局無失分，終場以1：0完封秋田中央高校，晉級次輪。現年36歲的監督里井祥吾以身兼麵包師傅的身份，領軍助立命館宇治奪得夏季大賽首勝。

相關影片請點此

立命館宇治高校是隊史第3次打進夏季大賽，先發高木要前6局僅被敲1安，第7局遇到無人出局滿壘危機，他先讓對手打投手前滾地球封殺，接著再讓對手敲雙殺打，化解失分危機。8局上秋田中央高校2出局攻占一、三壘，高木要讓對手敲滾地球出局，再度化解危機。總計高木要用121球完投9局，被敲3安，投出5次保送，送出7次三振沒有失分，完封對手。

請繼續往下閱讀...

《日刊體育》報導，里井祥吾除了是立命館宇治高校監督外，他的本業是麵包師傅，白天則是在老家經營、具有60年歷史的麵包糕點店工作。

里井祥吾在京都鳥羽高校時期，擔任過一壘兼三壘手，扛第三棒。從立命館大學畢業後，里井祥吾受到鳥羽高校的恩師邀請擔任教練，2015年夏季大會後，正式升為球隊監督。

身為麵包師傅的里井祥吾，還要帶領球隊練球，每天都很忙碌。《日刊體育》指出，里井祥吾平常從凌晨4點就到廚房準備，每天工作到中午後，會開車到球場，直到晚上都認真指導選手。里井祥吾笑說，「看到選手打出成果，很開心。」

《體育報知》報導，里井祥吾是該間麵包店三代傳人，在京都市內共有7間店。京都地方預賽期間，里井祥吾仍從早上5點就在店面工作，帶領球隊奪得夏季大賽的門票。

立命館宇治高校下一戰將對上星稜高校，屆時將碰上能飆出158公里的強投奥川恭伸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法