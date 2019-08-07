桌球》ITTF男子世界盃 林昀儒首度拿到門票

林昀儒首度取得世界盃桌球賽門票。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年ITTF男子世界盃桌球賽參賽名單今天出爐，即將滿18歲的台灣小將林昀儒首度取得門票，將和其他19名世界頂尖高手角逐6萬美元（約新台幣186萬）的冠軍獎金。

這項總獎金25萬美元（約新台幣776萬）的年度大賽將於11月29日至12月1日在中國成都舉行，只有透過各大洲資格賽才能取得參賽門票。

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38歲的莊智淵曾十五度參加世界盃，並六度闖進8強，但去年台灣球員無人取得資格，今年則由林昀儒以亞洲盃第五名首度站上世界盃舞台。

世界排名13的林昀儒上個月在T2鑽石聯賽馬來西亞站，連退馬龍、樊振東兩名前任世界球王，勇奪冠軍，今年世界盃有機會再對決馬、樊。

世界排名第三的馬龍以世錦賽冠軍的身份前進世界盃﹔去年世界盃在決賽擊退波爾的樊振東，也以今年亞洲盃冠軍之姿拿到門票。

其他參賽者包括張本智和、丹羽孝希（日本）﹔波爾、奧恰洛夫（德國）﹔卡爾森、法爾克（瑞典）﹔阿薩爾（埃及）、卡德拉諾（巴西）、卡納克（美國）、胡海明（澳洲）、山索諾夫（白俄羅斯）、哈貝松（奧地利）、高齊（法國）、葛洛斯（丹麥）、賈納納塞卡倫（印度）、李尚洙（南韓）、黃鎮廷（香港）。

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