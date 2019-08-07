韓職》吳昇桓遭大聯盟洛磯釋出 以6億韓圓重返三星獅

吳昇桓遭大聯盟洛磯釋出。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓37歲投手吳昇桓日前遭洛磯隊釋出，如今將重返韓國職棒，以6億韓圓（約新台幣1683萬）的價碼，回到老東家三星獅，代表旅美生涯結束。不過，由於吳昇桓因2015年的賭博事件，最快明年球季才能登板亮相。

吳昇桓因手肘傷勢，今年球季提前報銷，日前遭洛磯釋出，本季出賽21場，留下3勝1敗防禦率9.33的表現，每局被上壘率（WHIP）高達1.91，這是吳昇桓旅美四年中最糟的表現。

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《韓聯社》報導，吳昇桓和三星獅同意一筆6億韓圓的合約，但由於曾涉入賭博事件，必須要禁賽72場，因此分為兩階段「禁賽」，分別是今年球季的42場、以及明年賽季30場。而吳昇桓仍穿過往的21號球衣。

吳昇桓計畫在南韓動手術復健，「很高星再次穿上三星獅隊的球衣。」他透過聲明表示，「我要感謝三星獅張開雙手歡迎我，明年我要恢復健康。」

自2005年加盟三星獅後，吳昇桓待了9個球季，為球隊貢獻277次救援成功紀錄，至今仍是韓職紀錄。吳昇桓在2014年、2015年轉戰阪神虎，兩個賽季留下4勝7敗防禦率2.25，累積80次救援成功。

吳昇桓在2016年則加盟大聯盟紅雀，大聯盟生涯分別待過紅雀、藍鳥、洛磯，共4年累積16勝13敗平均防禦率3.31、45次中繼點、42次救援成功。

吳昇桓重返韓職三星獅。（資料照，記者林正堃攝）

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