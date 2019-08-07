中職》「我的個性不服輸！」 王尉永英雄無畏出身低

富邦悍將23歲「火球男」王尉永。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕富邦悍將23歲「火球男」王尉永，本季飆速150公里，出賽5場拿下1勝，投6局未被敲安打、無失分，表現令人激賞，不過他的棒球路走來崎嶇。

王尉永是花蓮人，當地太巴塱少棒出身，這支少棒球隊孕育出王光輝、黃忠義、余文彬、鄭兆行、黃浩然等職棒球星，升上光復國中，前兩年王尉永並沒有打球，改練標槍、鐵餅。

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王尉永棒球路中斷兩年，到了國三他被學長的爸爸找回來打球，升上中道中學、文化大學，國手資歷一片空白，他無奈地說，「2013年在台灣打的U18世界盃，原本有機會入選國家隊，卻因右手肘受傷沒被選到，幾年後U23世界盃他因抗壓性和控球較差，沒能中國手。」

自嘲天生沒有國手命，更嚴酷的考驗在大學，王尉永表示，大三右肩肌腱撕裂傷，休了一年多，直到大四下學期才重回投手丘，可能與投球過量、伸展不夠和肌力不足有關。

去年大學畢業王尉永傷才剛好，原本沒打算報名選秀，不過周遭友人建議他，職棒是棒球最高殿堂，留在業餘可惜；因此，他決定投入選秀，富邦悍將以第5輪指名選入，簽約金230萬元。

去年下半年王尉永服完4個月兵役，今年1月開始跟著悍將春訓，在二軍出賽10場投9.1局、防禦率4.82，7月底上一軍至今展現強大宰制力，他說，「我的個性不服輸，不想被別人比下去，有實力自然就有人看到，放手一搏，沒想到結果是這樣。」

聊句題外話，王尉永剛上一軍，有一天陳鴻文請他吃燒烤，還當場認親:「我是你表哥耶。」王尉永說，他知道陳鴻文是球速快、很有霸氣的投手，卻不知道兩人有表兄弟關係，嚇一跳。

來到一軍，陳鴻文不但請王尉永吃燒烤，還特別「寶劍贈英雄」，送兩咖手套給他，藍色手套是練習用，橘色手套是比賽用，王尉永說，「鴻文常跟他講投球心態和觀念，例如膽怯就不會到很好。」

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