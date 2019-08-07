足球》阿根廷球星願降薪加盟曼聯 但紅魔已無興趣

迪巴拉的下家仍是未知數。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷球星迪巴拉（Paulo Dybala）的轉會人生仍在上演，先前曾果斷拒絕加盟曼聯的他，如今態度有了改變，英媒《鏡報》指出，迪巴拉願意降薪加盟，但恐怕為時已晚。

先前祖文特斯為了得到曼聯前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），願意用迪巴拉來交換，而紅魔對此相當有興趣，無奈阿根廷人要求高達35萬英鎊的週薪，還要支付昂貴的經紀人佣金，加上肖像權官司，種種因素讓曼聯作罷。最重要的一點是，當時的迪巴拉也不想轉會曼聯。

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不過義大利知名記者Tony Damascelli昨在節目上爆料，迪巴拉已經回心轉意，他願意接受曼聯降薪的要求，並趕在英超轉會關閉前加盟。但是紅魔方面早已將目標轉向熱刺中場埃里克森（Christian Eriksen），因此迪巴拉的下一支球隊仍是問號。

現年25歲的迪巴拉天賦異稟，不僅盤球優異、跑動積極，人球結合的能力也突出，不過上個賽季Ｃ羅（Cristiano Ronaldo）轉隊至祖文特斯後，球隊為Ｃ羅設計戰術，導致迪巴拉的進球效率大幅下降，也讓斑馬軍團興起交易他的念頭。

迪巴拉與C羅。（資料照，法新社）

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