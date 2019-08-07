籃球》第17季SBL重大變化！ 5隊打上、下半季競逐總冠軍

籃協理事長謝典霖（中）及秘書長李一中（右）、副秘書長李雲翔（左）談第17季SBL重大變革。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕籃球協會今天下午4點召開SBL球團會議，與會者有璞園、裕隆、金酒、台啤和台銀等高層，確定第17季將從原有7隊規模縮至5隊，並於12月14日在台北和平籃球館進行開幕戰，最大變革是球季將改採上、下半季，由上、下季冠軍隊，爭取總冠軍榮耀。

即使上季冠軍隊富邦勇士昨先行宣布退出SBL，將主戰場改至東南亞職業聯盟（ABL），而SBL球團會議仍舊如期召開，只是勇士並未派人參加。這次會議討論第17季開打、選秀時間及賽制規劃。

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第17季SBL選秀預計在8月30日登場，賽制採上、下半季進行，開幕戰確定在12月14日於和平館點燃戰火。

璞園、裕隆、金酒、台啤、台銀共5隊，各隊在上半季打4循環、16場賽事；下半季預計於明年2月下旬開戰，每隊再打4循環、16場賽事。

若上、下半季冠軍為同隊，再採年度總戰績2、3名隊伍進行5戰3勝的挑戰賽，脫穎而出的隊伍將與上、下半季冠軍隊，進行7戰4勝廝殺，而上、下半季冠軍隊伍將先握有1勝優勢。

至於新賽季確定不會有隊伍擴編計畫，籃協將另覓有興趣的企業，期待能在未來有生力軍進入SBL。

籃協理事長謝典霖。（記者林岳甫攝）

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