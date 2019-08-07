中職》磨練葉家淇 敗戰責任洪總扛

葉家淇。 （資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕Lamigo桃猿昨天打完6局以6：2領先，6位後援投手卻在第7、8兩局狂丟10分，其中9分記牛棚的帳，總教練洪一中表示，關鍵點在於他決定換掉黃子鵬派上葉家淇，「既然賭輸了，責任就我扛。」

兄弟7局下彭政閔率先二壘安打，桃猿立刻換下先發投手冠猛，林柏佑接手被岳東華、周思齊連續敲安失1分，再換黃子鵬Ｋ掉王勝偉後被吳東融敲安打，此時桃猿決定再換葉家淇。

請繼續往下閱讀...

洪總指出，下兩棒王威晨、陳子豪都是左打，黃子鵬雖是側投，仍有能力解決，他與投手教練吳俊良討論，認為是磨練葉家淇的好時機，只是葉家淇接手後，先因林立失誤丟1分，再被陳子豪2分打點安打扳平。

總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

「反正（總冠軍戰）門票拿到了，讓他試試看，上來練練膽識，如果能練出來，就多一個左投可用，既然是我要這樣調度的，最後賭輸了，責任當然就由我扛，我們現在比較有本錢，如果輸1場能讓1個投手成長，也是值得的。」

洪總表示，葉家淇最快球速可以投到150公里以上，球隊對他期待很高，昨天結果是不理想，至少內容有在進步，「他是被打出去的，不是投保送投到倒，那支安打也是滿球數後拚變化球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法