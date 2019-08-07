籃球》政大男籃明抗強敵 陳子威：要打出自己的特色

政大男籃張鎮衙奪18分。（政大雄鷹會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕地主政大男籃延續昨天擊敗強敵日本筑波大學的氣勢，今天以81：66大勝台藝大，喜奪雄鷹盃2連勝，明天將對上同為不敗之身的北京清華大學，總教練陳子威喊話：「雖然他們不好對付，但我們會打出屬於我們特色的比賽，讓對手尊敬。」

政大男籃開賽表現氣勢如虹，首節打完取得雙位數領先，但雖第二節卻自亂陣腳，發生過多失誤，導致比分被追近，半場打完縮小至1分差距。

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不過，政大男籃在下半場上緊發條，一路壓著對手打，挾著地主觀眾的熱情加油，球隊氣勢高昂，最終以15分大勝，賽後陳子威坦言，賺到的分數太容易花完，之後得再溝通好好調整，特別是先發與替補的銜接。

政大以張鎮衙的18分、9籃板、5助攻表現最佳，聶歐瑪拿下15分居次；台藝大的姜廣謙貢獻全隊最高18分，另有14籃板進帳。

曾是兩屆UBA公開一級的冠軍隊台藝大，本屆無緣晉級8強，新賽季力拚捲土重來，此次與國際名校交流，正是磨練的最佳機會，但慘吞2連敗，賽後教練葛記豪也與球員耳提面命，進攻跟防守的缺失仍須加強，「現在我們陣中剩下2個大四球員，確實經驗不足，只能靠比賽不斷累積，所以很珍惜這次機會。」

值得一提的是，葛記豪與陳子威過去曾為SBL璞園隊戰友，如今從球員到教練，雙方帶隊分庭抗禮，但不會特別比較戰績，他笑說：「其實大家都很清楚，環境要好，大家才會好，所以大家都會一起努力啦！」他以上週Jordan Camp籃球訓練營為例，不管是哪隊的球員，都會用心指導，剩下的就場上見真章。

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