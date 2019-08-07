日職》陽岱鋼無緣當救世主 巨人終止6連敗保龍頭

丸佳浩敲出本季第19轟。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕陷入6連敗泥沼的讀賣巨人，今天面對中日龍火力全開，丸佳浩和阿部慎之助雙雙開轟，全隊狂掃10安，終場以9：3大勝對手止敗，暫時穩住央聯龍頭寶座。

巨人洋投梅賽德斯（Cristopher Mercedes）與中日先發山本拓實前3局形成投手戰，若林晃弘在4局下一三壘有人適時擊出高飛犧牲打，幫助巨人先馳得點。巨人下個半局趁勝追擊，丸佳浩和阿部慎之助分別擊出2分砲，單局灌進4分，前5局取得5：0領先。

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梅賽德斯6局下遭遇亂流，連續被加藤匠馬和藤井淳志敲安後，攻占一三壘，平田良介用高飛犧牲打追回1分，抓到2出局後就退場休息，接替投球的鍵谷陽平未能止血，維西耶多（Dayan Viciedo）敲出2分打點的二壘安打，中日龍追到3：5只落後2分。

求勝心切的巨人在下個半局就有所反擊，若林晃弘在滿壘敲出清壘的三壘安打，一舉灌進3分，代打的葛雷諾（Alex Guerrero）也補刀，打回球隊保險分，巨人後援投手澤村拓一、中川皓太和宮國椋丞接連守成，巨人終場就以9：3擊敗中日，中止本季最長6連敗。

梅賽德斯主投5.2局挨2安失3分，另有5次三振，收下本季第7勝；山本拓實先發6局被敲5支安打失5分，另有6次保送，苦吞本季第2敗。傷癒歸隊的陽岱鋼昨役有安打演出，今天並未排入先發打序，後面也沒有機會上場代守或代打。

巨人今天贏球也暫時保住央聯龍頭，排名第二的橫濱DeNA以4：0完封廣島，仍以0.5場勝差緊咬。

老將阿部慎之助敲出2分砲。（取自巨人推特）

梅賽德斯先發5.2局失3分。（取自巨人推特）

若林晃弘。（取自巨人推特）

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