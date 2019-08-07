中職》詹子賢被彭政閔暗算 卻心疼蛋糕

中信兄弟為彭政閔準備的生日蛋糕。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕彭政閔昨天最後1次以球員身分在球場過生日，賽後在場上大亂鬥中被砸爛的蛋糕是什麼口味？率先賞味的詹子賢最清楚，「那個黃色的醬是柳橙啦，因為早上我的鼻孔裡還有。」

中信球團雖沒安排相關活動，仍為彭政閔準備生日蛋糕，廠商特地確認「用來吃的，不是砸的」，趕在比賽結束前送到洲際棒球場，上面用巧克力醬寫著「恰恰23，Happy Birthday」，下方鋪著大量草莓。

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賽後彭政閔被陳江和架回場內，隊友們拿出水球朝他狂砸，詹子賢在水球大戰結束後，在陳江和囑咐下捧著蛋糕進場，彭政閔「直覺內情並不單純」，搶先出手把蛋糕按在詹子賢的臉上，詹子賢稍後趁他接受訪問發動反擊偷襲成功。

詹子賢指出，因為陳江和特地交代「那是要吃的，不是要砸的」，他才放心捧著蛋糕走向彭政閔，沒想到卻遭到暗算，「恰恰把我的頭整個壓到蛋糕裡，我的眼睛、鼻子、嘴巴都吃進蛋糕，臉還被蠟燭插到，很痛耶！」

詹子賢認為，生日蛋糕很漂亮，應該很好吃，就這樣被砸掉，實在有點浪費，聽到隊友們七嘴八舌討論黃色部分可能是芒果，他一臉正經地說：「那個黃色的醬是柳橙啦，因為早上我的鼻孔裡還有。」

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