中職》轟滿貫砲「爽度不一樣」 神全一棒擊沉獅子軍

林益全轟逆轉滿貫砲。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕本季中職花蓮首戰7日開打，富邦悍將靠「神全」林益全轟逆轉滿貫砲，最終就以10:5擊敗統一獅，戰績續居榜首。

首局悍將胡金龍適時敲二壘安打先持得點，下個半局獅隊靠蘇智傑二壘安打追平比分，2局下獅隊單局灌進4分，其中蘇智傑敲出清壘二壘安打，單場掃進4分打點。

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無奈蘇智傑孤掌難鳴，5局上悍將先追回1分，林益全再從江承峰手中轟出左外野滿貫砲，這是個人生涯第3發滿貫砲，也是花蓮球場啟用以來第2支滿貫全壘打，悍將6:5反超前，一路領先至終場，林益全獲選單場MVP。

林益全表示，轟滿貫砲和一般全壘打相比，爽度不一樣，最重要的是幫助球隊建功；本季林益全累計20轟，有機會超越2015年個人單季最多23轟，他說，覺得自己還可以更好，現在目標還是擺在球隊贏球。

昨役打到晚上9點36分，比賽因雨暫停，經場地整理，於1小時9分鐘後重新開打。

悍將洋投羅力先發6局，狂飆13K平個人單場最多，被敲6安失5分僅2分責失，拿下本季第9勝。

羅力說，這場比賽前半段控球失準，後半段才找到準心，好在指叉球在水準之上，加上直球在內外角兩邊跑，搭配卡特球，成效還不錯。

羅力認為，來花蓮球場比賽，天氣悶熱潮濕，投手丘有比過去好，不管高度和投手丘黏土硬度都適中。

獅隊落敗後，近11戰2勝9敗，下半季勝率僅剩3成，上半季結束獅隊撤換總教練黃甘霖，由打擊教練劉育辰兼任代總教練一職，但戰績不見起色。

林益全轟逆轉滿貫砲。（記者陳志曲攝）

林益全轟逆轉滿貫砲。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手羅力。（記者陳志曲攝）

統一獅蘇智傑。（記者陳志曲攝）

昨役打到晚上9點36分，比賽因雨暫停，經場地整理，於1小時9分鐘後重新開打。（記者陳志曲攝）

昨役打到晚上9點36分，比賽因雨暫停，經場地整理，於1小時9分鐘後重新開打。（記者陳志曲攝）

統一獅代總教練劉育辰。（記者陳志曲攝）

富邦悍將獲勝。（記者陳志曲攝）

統一獅輸球。（記者陳志曲攝）

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