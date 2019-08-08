NBA》勇士施壓讓他提前復出？杜蘭特重傷後首度回應

杜蘭特重傷後首度公開回應當時總冠軍賽決定上場的原因。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）上季總冠軍賽第5戰帶傷上陣，造成右腳阿基里斯腱斷裂，勇士高層瞬間成為眾矢之的，但今天他提到此事並無意責怪前東家，並解釋當時決定上場的原因。

今夏轉戰籃網的杜蘭特，因傷恐得面臨新賽季報銷的慘況，當外界紛紛將此究責勇士，他在接受《Yahoo Sports》時表示，「當然不是，怎麼會怪（勇士），我聽聞有人說是勇士對我施壓，但事實上，我在養傷時沒人催促我得回到球場。」

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杜蘭特提及當時的狀況，他和加拿大知名物理治療師瑟拉布尼（Rick Celebrini）每天都在討論處理傷勢，加速復元，其實早在系列賽開始前，他就打算在第5戰復出，不幸的是，當時受傷了，對此他強調，「這就是籃球，總會發生一些很糟的事，但比賽就是無此，無須有人對此慘況負責，我們必須向前看，總有一天我會重新回到賽場。」

雖談及遭逢重大傷勢時總是輕描淡寫，言談之間透露出頂尖球員的內心無比強大，但杜蘭特透露，每當看到電視重播該場比賽，他很難壓抑情緒，坦言當時的經歷會永遠刻印在腦海。

當時受傷痛苦倒下的瞬間，暴龍球迷歡呼聲引來批評，杜蘭特表示，他不記得這件事，最後他幽默回應，「我想這可能是他們最後一次現身在總決賽現場吧。」

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