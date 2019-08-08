MLB》道奇與輸的距離！ 9下再見安、10度向對手說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇又向對手說再見！9局下落後一分，靠對手致命暴投，馬丁（Russell Martin）擊出再見穿越安打，衝破紅雀終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）封鎖，以2：1逆轉贏球，本季第10度向對手說再見，系列賽橫掃紅雀。

本季至今117場比賽，僅4戰沒得分的道奇，今天差點在主場遭紅雀完封，8局打完一分未得，0：1落後只剩最後3個出局數，紅雀推出米勒（Andrew Miller）把關，用5球讓貝林傑（Cody Bellinger）擊出滾地球遭刺殺，道奇1出局。

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米勒接著保送席格（Corey Seager），紅雀喊停推出終結者馬丁尼茲，登板就被敲安，道奇超前分上壘，形成一二壘有人，紅雀喊暫停後，馬丁尼茲飆出揮空三振，道奇與本季第5場0得分輸球，只剩最後1個出局數的距離。

然而馬丁尼茲突然自爆，面對下一棒馬丁第一球，滑球失控形成暴投，壘上跑者全部推進一個壘包，道奇形成二三壘有人，馬丁在2好2壞時，擊出二游穿越再見安打，道奇連得2分結束比賽，本季第10度向對手說再見，仍是大聯盟之最。

道奇頭號投手大物梅伊（Dustin May），生涯第2場大聯盟先發，又是在第6局挨打被換下場，連2場主投5.2局無關勝敗，今天用83球送出7次三振，僅1次保送，6局上被歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出陽春砲，丟掉此役唯一一分。

道奇本季第10次向對手說再見。（法新社）

馬丁9局下擊出2分打點再見安。（法新社）

馬丁獲隊友英雄式洗禮。（法新社）

梅伊大聯盟生涯第2場先發，5.2局飆7K無關勝敗。（法新社）

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