MLB》古利爾8打點平紀錄 柯爾6局10K收服洛磯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕7月份美聯MVP古利爾（Yuli Gurriel）繼續發威！今天在主場狂掃8分打點，追平隊史紀錄，「王牌三重奏」之一的柯爾（Gerrit Cole），投出本季第13場至少10K的先發，續居大聯盟三振王，率太空人以14：3痛宰洛磯。

古利爾上月猛敲12轟31打點，單月打擊率3成98，獲選美聯單月MVP，今天在主場大爆發，首打席就擊出三分全壘打，接著三度在滿壘時上場打擊，全部都打回分數，包括一支清壘二壘打，一人包辦8分打點，追平隊史紀錄。

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古利爾單場8打點，追平隊史紀錄。（法新社）

古利爾去年曾締造單場7打點，今天再度成為打點製造機，本季累積80分打點，已超越去年單季個人總和，只差5分打點就追平生涯最佳，這也是古利爾繼去年對天使單場7打點後，再度達陣單場至少7打點，與名人堂一壘手巴格威爾（Jeff Bagwell）並列隊史唯二、效力太空人隊期間2度單場至少7打點。

柯爾面對洛磯暴力打線，依舊大展K功，今天主投6局投出10次三振，沒有保送，雖被史托利（Trevor Story）和艾倫納多（Nolan Arenado）各敲一支陽春砲，但全場僅挨3安責失2分，收下本季第14勝，累積226K續居大聯盟第一。

柯爾本季第13度單場至少10K，收下第14勝。（法新社）

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