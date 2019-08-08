NBA》「真他x艱難」 明星控衛沃克透露自由球員經歷

沃克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年改披塞爾提克隊球衣的前黃蜂隊明星控衛沃克（Kemba Walker），在效力黃蜂隊8個賽季後，終於為自己掙得了超級頂薪合約的機會，但他卻沒能從黃蜂隊得到任何一張令他滿意的合約報價，沃克更在受訪時透露自己當時的心情。

沃克在2011年被山貓隊選進。（資料照，法新社）

沃克是黃蜂隊（當時為山貓隊）在2011年的選秀會上以第9順位選進的球員，他也在近五個賽季當中入選NBA年度球隊，因此他能夠與母隊簽下一張2.21億的超級頂薪合約。由於沃克與黃蜂隊有著8個賽季的情誼，因此他在成為自由球員之後曾表示，願意為了球隊簽下較低的合約好待在紐奧良，就算簽下一般的1.9億頂薪合約也可以。

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但沃克什麼都沒等到。

《The Athletic》記者Shams Charania撰文透露，沃克指出他在等待合約的日子相當難熬：「艱難的日子，真他媽艱難。」「抱歉我的用語不恰當，但當時真的很困難，我完全沒辦法想像我自己待在別隊的景象，這真的很艱難。我當時就有種感覺：我不會得到我想要的合約，或者因為薪資上限的關係，合約不會接近我要的報價。」因此沃克不得不把目光轉向其他支球隊。

隨後賽爾提克隊吸引了他的目光，他們璀璨的隊史紀錄、年輕的陣容、波士頓這座城市，都成為了吸引他的理由，同時波士頓也與他的母校康乃狄克大學相去不遠。「我吸引很多UConn的粉絲前來看我打球，更棒的是，我得到了能夠多多回去母校的機會，如果可能的話，還能去看幾場比賽」沃克說道。

《The Athletic》消息來源指出，當時黃蜂隊開給沃克的合約，約為一張5年低於1.6億美元的合約。但當時缺少厄文（Kyrie Irving）的塞爾提克隊吸引了沃克的注意，而黃蜂隊則在沃克離隊後以3年5800萬簽下塞爾提克隊的控衛羅齊爾（Terry Rozier）。

沃克。（資料照，法新社）

沃克一直想要找到能夠留在黃蜂的理由，但當黃蜂隊的報價以及賽爾提克對他的需求出現，他也做出了決定，他放棄了終生黃蜂人的願望。沃克談到，他並沒有與黃蜂隊老闆「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）進行最後的談話，但他也明白球隊的觀點。

「這並不令人失望，因為我了解這一切都是生意。我並沒有對喬丹或者球隊生氣，我都明白，喬丹會願意讓球隊超過豪華稅線嗎？他可以，但為什麼？」、「所有的事情到了最後，你都得去看它的一體兩面，這也是為何我能頭也不回地離開夏洛特的原因。我愛夏洛特，而隨著自由市場不斷接近，我只能改變我的想法，如果我得要離開黃蜂隊，我也事先想好幾個優先想去的地方，這是在塞爾提克隊出現前我就想好的事情。」

黃蜂隊老闆喬丹。（資料照，美聯社）

沃克最終與塞爾提克隊簽下了一紙4年1.42億美元的合約，同時在第四年的合約當中附有球員選項，他將與塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）等年輕球員一同奮戰。沃克也表示，他也很期待與明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）一起打球，並認為控球後衛在總教練史蒂文斯（Brad Stevens）的體系之下很容易取得巨大的成功。

沃克也談到自己對於塞爾提克隊的期待：「我很興奮，我不知道該怎麼形容我的感覺，我從未有過這樣的感覺。」

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