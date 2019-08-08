MLB》耶利奇雙響後連2天坐板凳 總教練說話了

耶利奇因背痛連2場休息。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）前天單場雙響，獨居大聯盟全壘打王，隨後連續兩天缺陣，總教練康索（Craig Counsell）透露是跑壘引起的背部不適，希望後天回主場首戰能夠如期復出。

前天對小熊的比賽，耶利奇單場擊出2支全壘打，以39轟暫居大聯盟全壘打王，領先第二的楚奧特（Mike Trout）僅1轟，隔天耶利奇被安排坐板凳，今天客場9連戰最終回，耶利奇還是沒有先發，總教練康索賽前說分明。

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「耶利奇、老實說，今天的狀況還是未如我們希望得好。」總教練康索說，釀酒人明天輪空，後天回主場迎接對遊騎兵三連戰，耶利奇有望在首戰回歸，「你得聆聽身體的聲音，而現在耶利奇正是在試著這麼做。」

耶利奇本季表現火燙，但也因背部痙攣和僵硬問題，多次被迫暫時停機，全壘打大賽也沒能參加，總教練康索表示：「如果突然出問題，我們會希望把狀況控制在休息一兩天就沒事，而不是得進傷兵名單，我們現在就是在處理這個狀況。」

雖然耶利奇的揮棒力道，有很大一部分來自軀幹的旋轉，但總教練康索透露，耶利奇的背痛問題，並不是來自打擊，「並非來自揮棒，比較多是起跑一開始的時候誘發了疼痛。」總教練康索說。

耶利奇的背痛可能與跑壘較有關。（資料照，法新社）

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