MLB》怪力男何時歸隊？ 洋基教頭透露傷勢進度

史坦頓復原狀況順利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基雖然在傷兵不斷的情況下仍能持續贏球，眾主力回歸的時間依舊備受關切，洋基總教練布恩（Aaron Boone）稍早透露「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的復原狀況，稱他「正在往對的方向前進」。

史坦頓開季只打3場就因二頭肌拉傷進入傷兵名單，復健過程幾度波折，好不容易在6月底歸隊，卻又在出賽6場後因滑壘傷及右膝，再次進到IL。據了解史坦頓目前復原狀況順利，已經開始進行棒球活動，洋基總教練布恩在今天則在賽前受訪時透露細節，稱子弟兵在美國時間週二開始進行T座揮擊練習、及傳接球等活動。不過布恩並沒有給予明確的回歸時間表，僅說「（史坦頓）正在往對的方向前進」。

請繼續往下閱讀...

史坦頓在面對藍鳥時因為滑壘傷及膝蓋，再次進入傷兵名單。（資料照，美聯社）

其他傷兵方面，因膝蓋發炎高掛傷兵的沙巴西亞（CC Sabathia）已開始在外野進行傳接球練習，預計週末就會進牛棚練投，最快可望在下週歸隊，他生涯的最後一季目前在17場先發裡，繳出5勝6負、4.78的成績。

另外一位王牌塞維利諾（Luis Severino）則預計會在週末對戰藍鳥時上場，原本的牛棚主戰力畢坦西斯（Dellin Betances）則會在下週洋基回到主場時正式回歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法