NBA》林書豪真的被放棄了？美作家向3支球隊推銷他

林書豪。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場自7月1日開市，到現在熱度已逐漸冷卻，台裔後衛林書豪，上季隨暴龍風光奪冠後，但迄今下家遲遲未定，讓他在日前返台講演時淚崩，泣訴自己像是被NBA放棄。不過美媒《Sportscasting》作家海明威（Jerry Hemingway）仍看好他的身手，撰文向3支球隊招手，希望他們別忘了豪小子。

海明威今以「林書豪真的被NBA放棄了嗎？」為標題，先撰文簡單介紹林書豪，包括2011-12年在紐約尼克隊掀起了「林來瘋」，指出豪小子當時可是紐約媒體寵兒，離開尼克後更獲得火箭一紙3年2510萬美金的合約，而在火箭效力2個球季後，林書豪先後轉戰湖人、黃蜂、籃網、老鷹，最後來到暴龍拿下自己生涯首座NBA總冠軍。

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回顧豪小子9年職業生涯，幾乎每次他只要獲得自由身，都能很快找到新東家，他上季雖隨暴龍隊奪冠，但無奈上場時間有限，無法替個人履歷加分，所以從自由市場開市迄今，仍在尋覓新東家。

林書豪上季風光隨暴龍奪冠，迄今卻沒能找到新東家。（資料照，美聯社）

而海明威指出，林書豪2017年在歷經嚴重傷勢，轉戰老鷹平均19分鐘能繳出10.7分3.5助攻，效力暴龍隊時，平均18分鐘也能繳出7分2.2助攻，代表如果有更多上場機會，豪小子應該還能打出亮眼的數據。

海明威指出，目前他認為在控球後衛仍有需求的，就是獨行俠和熱火，他認為若林書豪加盟獨行俠能攜手今年新人王東契奇（Luka Doncic）再搭配波辛傑斯（Kristaps Porzingis）應該會是很棒的組合。而若豪小子去熱火應該能當作J.巴特勒（Jimmy Butler）的替補。

海明威最後表示，除了獨行俠和熱火外，雷艇隊也是是另一個不錯的選擇，新球季開始前，他們可以拿全明星控衛保羅（Chris Paul）換來不錯的籌碼，而施洛德（Dennis Schroder）若能和林書豪組成後場，一定能讓雷霆在嚴峻的西部保持競爭力。

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