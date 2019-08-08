MLB》本季第二次！ 雙城再度完成三殺守備（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊在今天與勇士隊的比賽當中，完成了本季第二次的三殺守備，不過球隊最終以7：11輸球，目前在分區僅領先印地安人隊2場。

這場比賽第三局上半，勇士隊已經在這個半局靠著安打、保送與失誤獲得3分，滿壘時輪到捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）打擊，他敲出了三壘方向的滾地球，讓雙城隊輕鬆完成5傳4傳3的三殺守備。

請繼續往下閱讀...

本季雙城隊在7月23日面對洋基隊時就曾完成過5傳4傳3的三殺守備，當時沙諾（Miguel Sano）與史構普（Jonathan Schoop）也一同參與了今天的三殺守備。史構普說：「我不曾想過我們會在一個賽季完成兩次的三殺守備。」

雙城隊完成本季第二度的三殺守備。（今日美國）

上次單季完成兩度三殺的球隊是2017年的金鶯隊，他們那年完成了3次的三殺，上次雙城單季兩度三殺已經要追溯到1990年，誇張的是，當年他們是單場就完成了兩度的三殺守備，苦主則是紅襪。

根據《Elias Sports》的資料顯示，雙城隊一共有五個賽季完成了複數的三殺守備，分別是1914、1936、1988、1990以及今年2019年。

不過這場比賽雙城隊單場被敲出多達16支安打，失掉11分，雖然他們在最後半局的反攻當中拿下4分，仍無法追上勇士隊，最終他們以7：11輸給國聯東區龍頭勇士隊，系列賽以1勝2敗坐收，目前雙城隊以70勝44敗位居美聯中區龍頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法