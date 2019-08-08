MLB》洋基連3場至少5轟 單季對金鶯52轟史上最虐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基連3天痛宰金鶯，以14：2血洗金鶯、對戰12連勝，豪取8連勝平本季最佳，三連戰每一場都是5轟起跳，本季對金鶯累積52發全壘打，刷新高懸63年的大聯盟紀錄，原紀錄保持者也是洋基。

對上本季打得最順手、同區墊底的金鶯，洋基系列賽前2場分別扛出5轟和6轟，今天是三連戰最終回，東岡凱爾（Kyle Higashioka）在第4局擊出三分全壘打，下一局換厄謝拉（Gio Urshela）開砲，擊出洋基本季對金鶯第49轟，締造大聯盟新紀錄。

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東岡凱爾和厄謝拉隨後繼續炸裂，相繼完成生涯首次單場雙響，梅賓（Cameron Maybin）也在9局上開轟，洋基成為史上第2支連3場至少5轟球隊，本季對金鶯開轟紀錄堆高到52支，改寫洋基於1956年締造、單季對同一球隊敲48轟的大聯盟紀錄。

洋基明天將作客多倫多，迎接藍鳥四連戰，接著就會回到主場，再度與金鶯碰頭，第一天將進行雙重賽，其中一場為5月24日因雨延賽的補賽，總計有4場比賽，為本季最後一次例行賽交手，有機會繼續堆高單季對戰開轟紀錄。

洋基連3場至少5轟，史上第二隊達陣。（法新社）

洋基單季對金鶯狂掃52轟，刷新大聯盟紀錄。（USA TODAY Sports）

厄謝拉擊出洋基破紀錄第49轟，生涯首度單場雙響。（法新社）

梅賓單場猛敲4安，包括9局上的全壘打。（USA TODAY Sports）

洋基衝出8連勝，追平本季最佳。（USA TODAY Sports）

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