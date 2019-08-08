NBA》新球季「可愛」仍得一人撐大局 P.喬治11月才能復出

雷納德（左）與P.喬治（右）攜手加盟快艇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏NBA自由市場最大咖「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）上月底攜手明星前鋒P.喬治（Paul George）兩大球星正式降臨洛杉磯，一口氣進補兩大巨星的快艇也躍升新球季冠軍大熱門，不過兩人合體一球還沒打，卻有美媒記者透露，由於肩膀傷勢影響，P.喬治恐怕要到11月才能健康復出。

P.喬治在上季效力的雷霆隊，場均能繳出28分、8.2篮板、4.1助攻，投籃、三分和罰球命中率也都能有不錯的成績，他們晉8強後卻不敵拓荒者，連續三年在季後賽體驗「一輪遊」的滋味，而在球季提早結束後，P.喬治就動刀醫治肩傷，不過他傷勢嚴重，上季末就曾一度傳出恐怕將影響他在季後賽出戰，不過「PG」還是撐完了第一輪的賽事，並接受右肩旋轉肌和左肩肌肉撕裂的手術。

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P.喬治雖然在休賽季馬上就接受治療，不過當時就有美媒指出，他的傷勢將要休養一段時間，下個賽季的訓練營恐怕來不及復出，而今天《The Athletic》 快艇記者布哈（Jovan Buha）在接受球迷提問時，透露根據許多來自聯盟的消息，P.喬治恐怕要到11月才能復出。

在球季提早結束後，P.喬治就動刀醫治肩傷，不過他傷勢嚴重，雖然撐完了第一輪的賽事，但雙肩卻都在休季期間動刀。（資料照，美聯社）

「我認為喬治大概會缺席新球季前兩週的比賽，」布哈說道，「我目前聽過兩個版本，早的版本是10月22號那週，晚的則是11月份中、後旬，但我和多位聯盟人士探聽過，大部分人都覺得他會比較晚才能復出，也就是說，P.喬治雖恐怕在開季時仍會缺席。」

布哈也表示，手術後的恢復往往不太可能一下子就能健康回歸，所以在這個時間段裡，傷勢有什麼變都是有可能的，何況喬治是兩邊肩膀都動了手術。「目前情況大概就是這樣，預計要到到9月新球季訓練營開始前後，才會有更多新的消息。」布哈最後說道。

今年夏天P.喬治接受雷納德邀請，決定一同加盟快艇，隨後便向雷霆提出「賣我」的要求，走投無路的雷霆，只能把P.喬治交易去快艇，換回加林納里（Danilo Gallinari）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和4枚無保護首輪籤、1枚受保護首輪籤與2個首輪互換權。

雷納德（左）與P.喬治（右）攜手加盟快艇，不過兩人一球都還沒打，P.喬治就因肩傷傳出可能錯過開季比賽。（資料照，法新社）

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