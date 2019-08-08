NBA》攜手帕波維奇領美國軍團 勇士教頭：有趣的挑戰

柯爾（右）參與帕波維奇為首的教練團（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「K教練」沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）退休之後，美國國家籃球隊由馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）接手，而勇士教練柯爾（Steve Kerr）是他合作夥伴中的首選，在今年的世界盃籃球賽中柯爾將擔任美國隊助理教練。

柯爾在1998-2001及2002-03的賽季都待在馬刺隊，16年的NBA生涯中，許多時間在帕波維奇當主帥的馬刺度過，而今年兩人將一起合作帶領世界盃美國隊，柯爾說：「這是我第一次參與國家隊的教練團，我和帕波維奇合作已久，相當了解對方。」

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柯爾對於和帕波維奇共同接掌國家隊任務感到相當興奮，「我認為接下來的挑戰非常吸引人，我們整個八月都會為了中國舉辦的世界盃作準備，在六周內得把整年都在互相競爭的球員們集合起來，組成一支合作無間的球隊是很有趣的挑戰。」

「K教練」沙舍夫斯基（左）。（資料照，美聯社）

柯爾在這次的世界盃中是勇士隊的唯一代表，因為K.湯普森（Klay Thompson）尚在養傷，當家名星柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）和D.羅素（D'Angelo Russell）則在一開始就沒有在陣容考慮內。

柯爾表示：「顯然地，我們想要贏，前面有很多要努力的部分。」美國隊的世界盃小組預賽第一場將在9/1對上捷克。

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