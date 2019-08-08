MLB》慘！ 前國聯救援王 連2年遭指定轉讓

霍蘭德連2年遭指定轉讓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前國聯救援王霍蘭德（Greg Holland）連2年遭指定轉讓，本季改披響尾蛇球衣，仍在季中被球隊DFA，目前動向未明。

響尾蛇本週連丟2位投手，29歲右投高德利（Zack Godley）前天遭DFA，隨後被藍鳥隊撿走，今天再度清出25人球員名單，把上週被拔終結者的霍蘭德指定轉讓，得在10天內決定後續處置。

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霍蘭德2017年轉戰洛磯，單季出賽58場、41次救援成功，都是國聯第一，隔年改披紅雀球衣，因傷影響表現，季中遭指定轉讓，被國民撿走，今天轉戰響尾蛇，上半季14場救援成功，防禦率3.30，明星賽後卻接連失手，上週被拔終結者。

霍蘭德7月初對道奇連2場砸鍋，近12場防禦率高達11.42，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示是控球出問題，關鍵時刻抓不到出局數，原本以為撤掉終結者職位，能讓霍蘭德減輕壓力，但狀況還是沒有好轉。

「特別是球季已到了這時候（準備衝刺季後賽），我們又有很多年輕投手，想讓他們試試看，覺得在一些特別有意義的時刻，把他們拉上來，能幫助我們贏得球賽。」總教練羅夫洛說，「相信我，（DFA霍蘭德）這是一個很艱難的決定。」

霍蘭德控球失準，上週被拔終結者。（資料照，法新社）

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