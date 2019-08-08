MLB》國民外卡不保 王牌薛哲至少再跳過1次先發

薛哲已經2週沒登板投球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛滿35歲的國民王牌薛哲（Max Scherzer），因為背傷仍在傷兵名單，雖然心急如焚想馬上歸隊，今天還是沒能恢復傳接球，預計至少得再跳過一次先發，本週作客大都會系列賽，得繼續在休息室觀戰。

連10年單季至少30場先發，自2013年以來年年達陣單季200K，堪稱大聯盟最耐投的薛哲，今年正在挑戰生涯第4座塞揚獎，卻在6月底發生背部痠痛，撐過1次先發後進入傷兵名單，歸隊後只投1場，再度被放回傷兵名單。

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國民目前正值國聯外卡保衛戰，只領先0.5場勝差，身為王牌的薛哲，已經2週沒有登板先發，心急如焚的他，近日進行輕量傳接球仍有不適感，隨即被球團關機數天，昨天被強制休息一天後，今天仍然無法恢復傳接球。

總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，因為薛哲還是覺得不舒服，他們得確保薛哲已經百分之百恢復，才能讓他歸隊，「這讓他很氣餒，因為他從來沒在受傷的，這次比他預期得還要慢，但我們正朝對的方向前進。」

「我們都知道他很氣餒，但是我們得讓他好起來，我跟他說，『你現在得相信醫療人員，我知道你想投球』。他很想投球，但我們得讓他平平安安，我們得確保他狀況OK。」總教練馬丁尼茲說。

薛哲背部拉傷未癒，只能繼續在休息室觀戰。（USA TODAY Sports）

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