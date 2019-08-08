NBA》台灣之光！湖人隊新任首席訓練師來自台灣

湖人隊宣布將台籍訓練師Nina Hsieh升為球隊首席訓練師。（圖片取自湖人隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人隊今在官網宣布，將把台籍訓練師Nina Hsieh升為球隊首席運動訓練師，讓她成為「新台灣之光」。

「Nina在湖人與南灣湖人隊的訓練員超過10年，是我們團隊裡極為寶貴的一員。」佩林卡（Rob Pelinka）湖人總管表示，「她的豐富經驗、與球員建立互信關係的能力、以及在職位上展現的熱情，都讓她非常適合這個職位，我對此感到非常滿意。」

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在Judy Seto博士的帶領之下，Nina Hsieh將會管理整個訓練團隊，與教練團及管理階層一起確保球員能在場上有最高水準的表現。職務上Nina Hsieh將會負責湖人隊傷痛方面的管理、預防及治療，以及場上發生緊急狀況的處理。

出生於台灣的Nina Hsieh畢業於加州州立大學富爾頓分校，2004-2008年曾擔任擔任加州大學聖塔芭芭拉分校女子足球隊的運動訓練師，後來也曾擔任該校男子足球隊的運動訓練師。近幾年的賽季則是擔任球隊的助理運動訓練員，負責協助團隊的日常工作，在這之前的7個賽季她曾擔任湖人發展聯盟的首席訓練師。





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