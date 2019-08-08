MLB》印地安人橫掃遊騎兵 將與雙城進行美中龍頭爭奪戰

拉米瑞茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在雙重賽以2：0、5：1擊敗遊騎兵隊，系列賽橫掃對手，目前與雙城隊僅剩2場勝差，接下來他們將要作客雙城主場，若能在系列賽獲勝，印地安人隊將能坐上美聯中區王者寶座。

印地安人今天首戰靠著明星賽後手感火燙的拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出兩分彈，以2：0擊敗遊騎兵隊。第二戰面對遊騎兵隊王牌林恩（Lance Lynn），拉米瑞茲再度開砲，他率先在二局下敲出陽春彈，幫助球隊取得1：0領先，7局下半印地安人隊再靠新同學雷耶斯（Franmil Reyes）的高飛犧牲打再下一城取得2：0領先。

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八局上半，W.卡胡（Willie Calhoun）的陽春全壘打將比數追到僅剩1分差，不過印地安人隊馬上在八局下半，靠著山塔納（Carlos Santana）、普伊格（Yasiel Puig）、奇普尼斯（Jason Kipnis）各敲一分打點，打下3分大局，終場以5：1擊敗遊騎兵隊，系列賽4戰全數獲勝。

奇普尼斯。（法新社）

接下來印地安人隊將要作客明尼蘇達，與目前的美聯中區龍頭進行4場系列賽，若能以3勝1敗或4勝0敗取得系列賽勝利，印地安人隊將能登上美聯中區的龍頭寶座，這也將會是自4月26日以來，印地安人隊重新拿回分區的龍頭。（3勝並列、4勝獨居龍頭）

奇普尼斯說：「今天是很重大的一天，大家都想要把勝差追到僅剩下兩場，所有人都在看雙城隊今天的計分板，我們知道我們有機會讓這天變成重要的一天，最終的結果也是完美的，大家的心情都很好，感覺很好，並且對接下來要前往明尼蘇達感到相當興奮。」

雖然印地安人隊在6月4日後繳出了全聯盟最好的戰績，他們拿下了39勝16敗，但他們還有一些東西需要去證明，因為他們在面對戰績五成以上的球隊，42場比賽只拿下了24場。

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