MiLB》林子偉、張育成同框「開槓」 球迷笑翻：在講什麼啦！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕林子偉所屬的紅襪3A今繼續作客迎戰張育成效力的印地安人3A，6局下輪到印地安人進攻時，張育成敲出左外野深遠安打，而下棒打者上來打擊時，二壘上的張育成和擔任游擊手林子偉同框身影逗趣的一幕，竟意外被攝影機捕抓了下來。

林子偉今天同樣擔任先發第1棒游擊手，張育成則是打第4棒游擊手，而這有趣的一幕出現在此役6局下，兩隊1：1平手時，擔任該局首名打者的張育成，上來就敲出左外野方向深遠安打，一口氣跑上二壘，當下名打者上場打擊時，攝影機意外拍下張育成、林子偉同框身影。

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只見兩人有說有笑，張育成還頻頻往本壘比手勢，林子偉臉上也掛著微笑，不過兩人閒聊歸閒聊，對場上動態也沒有馬虎，張育成逮到機會，趁紅襪補手找不到球，飛奔撲上三壘，第一時間雖被判觸殺出局，不過在教練和張育成爭取下，最後壘審改判為SAFE，隨後也在隊友安打護送下，回來拿下球隊超前分，最後印地安人3A就以4：3擊敗紅襪3A。



張育成。（資料照，法新社）

賽後張育成的粉絲專頁也將這段有趣的畫面上傳，還要球迷一起猜猜，兩位旅美好手比賽中到底講了什麼，而網友則紛紛歪樓猜測「該不會是在討論等等宵夜吃什麼吧！」、「怎麼不多聊幾句，就這跑走啦！」，也有球迷期待地表示「這場景希望趕快在大聯盟看到 」。

昨天敲出單場雙響砲的林子偉，此役手感稍冷，3打數沒敲出安打，吞下1K，不過也發揮選球眼選到1次四壞保送，打擊率0.256；而昨天沒敲安的張育成，今天則是略勝一籌，4打數敲出1安還跑回1分，賽後打擊率維持0.256。

林子偉。（資料照，法新社）

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