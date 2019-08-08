NBA》身心都要顧 NBA推新準則助球員心理健康

洛夫（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA即將於2019-2020賽季實施新的心理健康準則，在美國四大運動聯盟中，NBA對於運動員心裡健康的議題做出最多的努力，而現在他們也準備好投入更多心力。

根據《The Athletic》記者Sam Amick報導，NBA正在為下個賽季的球員心理健康作規劃，在人員安排方面，球員在自願的情況下應有一至兩名心理健康專業人員，其具評估和治療精神健康問題的經驗，以及一位可以協助球員管理心理健康問題的精神科醫師；而程序方面，則規劃球員及球隊人員之間的溝通在具隱私及尊重的條件下進行。

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懷特（資料照，法新社）

這是NBA多年以來的最新進展，他們自2015年開始安排各隊一位心理醫師，不僅提供心理健康的協助，也是相關議題的意見窗口，而去年NBA剛提出第一版的球隊心理健康準則。

德羅森（資料照，美聯社）

不過要是沒有洛夫（Kevin Love）、懷特（Royce White）和德羅森（DeMar DeRozan）這樣的球員打破禁忌，公開談論他們心理健康的問題，NBA也不會有如此進展，那些球員們的勇敢讓NBA將運動員的心理健康視為首要目標，新公告的準則不會讓任何球隊處在落後狀態，每一位球員都會有使用這些服務的管道，因此他們能夠獲得需要的支持與幫助。

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