日職》柳田悠歧睽違4個月回歸 首打席遭148公里火球直擊（影音）

柳田悠歧睽違123日實戰復歸。（資料照，取自軟銀官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀強打柳田悠歧因傷缺陣超過4個月，睽違123天首度實戰復歸，今天在二軍擔任先發4棒指定打擊，首打席就被148公里直球砸中，此役無安打吞1K，柳田對於復出感到相當欣慰，準備恢復守備，往重返一軍邁進。

柳田悠歧在4月跑壘弄傷左腿，預計得花3週才能痊癒，不料隨後症狀加劇，無法如期歸隊，整整拖了4個月才在二軍復出，柳田悠歧坦言承受極大壓力與焦慮，努力了很長一段時間，終於可以恢復出賽，讓他相當開心與感動。

請繼續往下閱讀...

今天對廣島二軍，柳田悠歧在第2局首度上場打擊，第一球就是招牌全力揮擊，但揮空被記好球一個，打了2顆界外球之後，被一顆148公里直球砸中右臀，柳田悠歧向後慢跑幾步後，慢慢走向一壘，防護員上場短暫關切，柳田悠歧示意OK，繼續留在場上比賽。

第三局1人出局一二壘有人，再度輪到柳田悠歧打擊，他第一球擊成界外球，接著連揮兩個空棒，3球三振沒能建功，第4局柳田悠歧退場休息，二軍首戰未敲安。他表示今天打擊狀況平平，接著會準備恢復守備，朝重返一軍邁進。

今天球場艷陽高照，仍有許多球迷進場看球，在柳田悠歧出場時大聲加油，柳田悠歧表示，終於回到球場真的很開心，奮鬥努力了4個月，能夠站進打擊區真的是夢寐以求，很感謝球迷為他加油，他很想努力有好表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法