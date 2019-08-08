籃球》第一屆政大雄鷹盃 傳院學生磨練大好機會

政大傳播學院學生，學習如何拍攝運動賽事，在其後方為台體大運傳系學生，適時給予指導。（記者吳孟儒攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕第一屆政大雄鷹盃熱鬧開打，除了讓政大男籃隊有發揮舞台，與國際名校場上交流，此賽事更富具教育意義，開啟政大傳播學院的學生首度嘗試運動轉播機會。

台灣知名學府政治大學孕育不少人才，卻難與體育連結，直到雄鷹男籃隊成立，成為政大標誌性球隊，如今在校友為主的政大雄鷹會協助下，舉辦首屆名校邀請賽，除國內的台師大、台藝大，還有北京清大、日本筑波大、南韓漢陽大。

請繼續往下閱讀...

政大傳播學院學生，透過政大雄鷹盃，實地學習如何拍攝運動賽事。（記者吳孟儒攝）

政大傳播學院助理教授王亞維透露，此次集結22名學生，在賽會現場實際操作攝影機等專業設備，學習如何拍攝比賽，過往他們僅處理過金旋獎等活動，這是首度接觸體育賽事的轉播。

此外，這次更特別請來媒體資歷豐富的蔣任，以及其所指導的台體大運傳系10位學生團隊，藉由他們豐富的賽事轉播經驗，幫助政大傳院學生更快進入狀況，同時也讓學生與學生之間的交流教學相長。

除了拍攝團隊，政大大學報的學生記者也到場採訪，撰寫賽後報導，讓有意從事媒體業的學生有更多元的磨練機會。

第一屆政大雄鷹盃，讓自家傳院學生有機會接觸運動賽事轉播。（記者吳孟儒攝）

第一屆政大雄鷹盃，讓自家傳院學生有機會接觸運動賽事轉播。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法