籃球》NCAA新經紀人規定挨轟 詹皇酸：「保羅條款」

知名經紀人保羅（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA昨日（7日）公布對於經紀人的規定，新增大學文憑的限制，而這項更動將會讓知名經紀人保羅（Rich Paul）不符資格，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）認為NCAA的新規定十分針對，在個人推特評論這是「保羅（Rich Paul）規則」。

NCAA最新公布的規定中，要求想代表學生運動員的經紀人需要擁有大學學位、至少三年美國國家籃球協會球員工會（NBPA）認證以及親自完成NCAA的考試，NCAA對於這項更動的聲名是：「保障其適任性。」

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也許這個新規定確實是為了保障學生運動員，讓他們能夠透過有經驗的經紀人獲得高品質的建議，不過同時也造成差別待遇，保羅已經配合過25名NBA球員，談判過上億美金的合約，即使沒有大學學位，保羅已經證明自己能夠勝任經紀人的工作。

貝茲萊（資料照，美聯社）

消息傳出NCAA可能因為保羅與貝茲萊（Darius Bazley）的案例感到不滿，貝茲萊決定為了New Balance的實習機會放棄大學和G聯盟，因為New Balance的實習同時也是鞋子的合約，將提供他至少100萬美金，如果他的表現達標則有可能獲得1400萬美金的獎勵。

可想而知，保羅和貝茲萊的行為擋了NCAA在年輕運動員上的財路，這顯然惹怒了NCAA，因此對於經紀人的新規範被外界猜測是針對保羅。

新規定一發布便受到許多批評，NCAA於今日（8日）早上作出回應：「雖然有些人沒有大學學位也可以很成功，不過身為高等教育組織，NCAA重視大學教育、強調獲得學位的重要性，我們受到大學籃球委員會的建議，其負責和經紀人及顧問們溝通，決定經紀人的標準應該比現在還要更嚴格。」

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