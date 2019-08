NBA》依舊熱愛籃球！ 名人堂傳奇奈許加入轉播工作

2屆年度MVP得主、名人堂傳奇控衛奈許將加入NBA轉播工作。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕名人堂傳奇控衛奈許(Steve Nash)即將重回籃球懷抱!新球季不僅會繼續播報熱愛的足球,也將投入NBA的球賽轉播工作,繼續陪伴最親近也最喜愛的籃球。

奈許從球員身分退役後,加入《TNT》和《B/R Live》兩個轉播單位,高掛籃球鞋後,轉行播報熱愛的足球比賽。NBA官網今天報導,奈許將回歸繼續播報足球,同時也會加入NBA球賽轉播行列,在新球季與大家見面。

請繼續往下閱讀...

奈許接受電訪時表示,他依舊相當親近、並且熱愛籃球,他很享受去年的轉播經驗,在過程中嘗試講出最棒的內容,努力做好轉播球賽的工作。

.@SteveNash is expanding his role with Turner Sports!



The 2x Kia NBA MVP will join @NBAonTNT as a contributor and evolve his season-long presence on @brfootball's UEFA Champions League coverage. pic.twitter.com/q76wtayhGR