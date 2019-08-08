NBA》依舊熱愛籃球！ 名人堂傳奇奈許加入轉播工作

2屆年度MVP得主、名人堂傳奇控衛奈許將加入NBA轉播工作。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕名人堂傳奇控衛奈許（Steve Nash）即將重回籃球懷抱！新球季不僅會繼續播報熱愛的足球，也將投入NBA的球賽轉播工作，繼續陪伴最親近也最喜愛的籃球。

奈許從球員身分退役後，加入《TNT》和《B/R Live》兩個轉播單位，高掛籃球鞋後，轉行播報熱愛的足球比賽。NBA官網今天報導，奈許將回歸繼續播報足球，同時也會加入NBA球賽轉播行列，在新球季與大家見面。

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奈許接受電訪時表示，他依舊相當親近、並且熱愛籃球，他很享受去年的轉播經驗，在過程中嘗試講出最棒的內容，努力做好轉播球賽的工作。

.@SteveNash is expanding his role with Turner Sports!



The 2x Kia NBA MVP will join @NBAonTNT as a contributor and evolve his season-long presence on @brfootball's UEFA Champions League coverage. pic.twitter.com/q76wtayhGR — NBA on TNT （@NBAonTNT） August 6, 2019

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