MLB》3天內2度解救投手 印地安人外野手超人飛撲全場瘋狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今在主場進行與遊騎兵的雙重賽，而在雙重賽第二戰，印地安人外野手莫卡多 （Oscar Mercado）守備無極限，大秀超人飛撲美技，沒收桑塔納（Danny Santana）的安打，不但後援投手激動為他鼓掌，主播、現場球迷也陷入瘋狂。

前8局打完以5：1領先的印地安人，9局上由前一局接手的威特葛倫（Nick Wittgren）續投關門，威特葛倫先三振掉迪謝茲（Delino DeShields），再讓秋信守擊出飛球遭接殺，只剩下最後一個出局數，就能替球隊拿下勝利，沒想到卻被桑塔納敲出中左外野飛球，眼看這球就要落地形成安打，莫卡多從旁殺出，美技飛撲直接將球接進手套，漂亮結束比賽，威特葛倫馬上情緒激動地不停鼓掌還伸手向莫卡多致意，主場也馬上放煙火慶祝。

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莫卡多（右）美技終結比賽開心跟隊友林多慶祝。（法新社）

大聯盟Statcast系統計算，莫卡多只有35％的機率能完成這記接殺，他僅用4秒就狂奔67英呎（約20.5公尺），讓整在轉播的主播情不自禁大喊：「多麼精彩的美技（what a play）！」這精彩的一撲隨即被放上大聯盟推特，球迷看了都紛紛驚呼，讚嘆莫卡多的美技實在太狂。

而這已經是莫卡多在3天內第2度上演不可思議的飛撲美技，前兩天在出戰天使時，他就曾經同樣超人飛撲，接殺佛列契（David Fletcher）的飛球，兩次中斷對手攻勢，表現相當亮眼。

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