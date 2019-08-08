NBA》願拿MVP換世界盃冠軍 字母哥霸氣宣言

字母三兄弟披希臘國家隊戰袍。（照片取自亞德托昆波IG帳號）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）一直以來都展現他那充滿競爭力的上進心，近日準備代表希臘國家隊出征世界盃的他更告訴記者「願意拿MVP頭銜換世界盃冠軍」。

據《雅虎體育》報導，字母哥將成為第一個在位MVP出戰世界盃比賽的球員，而且由於許多球星紛紛宣布退出美國隊，包括哈登（James Harden）、狀元郎威廉森（Zion Williamson）、「 一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）和德羅森（DeMar DeRozan）等等球星，因此也使得字母哥將成為比賽中最引人注目的球員。

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特別的是，這次世界盃字母哥將和他的兩位兄弟一同效力國家隊，哥哥大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo）與弟弟小亞德托昆波（Kostas Antetokounmpo），對於將和家人成為隊友作戰，字母哥說「我們會互相鼓勵讓彼此變得更好，三個人一起打球是一種很奇特的感覺，我們很努力才有今天的成就，這也是為什麼我知道我們的母親對我們感到很驕傲，還有在天上看著我們父親也是。」

隨著美國隊的星度銳減，其他國家的奪冠呼聲也越來越高，其中包括西班牙以及擁有字母哥三兄弟的希臘。

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