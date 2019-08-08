籃球》「野獸」改當勇士有譜？ 富邦勇士亞冠盃24人名單有林志傑

林志傑（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士新賽季確定轉戰東南亞職業籃球聯盟（ABL），而大軍接下來將參加於泰國曼谷登場的亞洲冠軍盃，今官網公布勇士24人大名單，尚未確定新東家的「野獸」林志傑名列其中。

勇士作為SBL第16季冠軍隊，因長年對實踐主、客場經營有理想，他們決定告別SBL並轉至ABL，首季以台北和平籃球館作為第一主場、新莊體育館為第二主場。

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37歲的林志傑在2009年離開台啤後，轉戰中國CBA浙江廣廈並效力長達10年，但今夏合約期滿，且CBA新賽季變更規則，每隊僅能有1名台灣球員，而另一台灣好手「小飛人」劉錚與廣廈還有合約，使林志傑無緣續留，未來是續留CBA或回台灣發展，動向備受高度矚目。

為打響進軍ABL之聲勢，勇士早就把林志傑視為頭號補強對象，即使目前只是出現在亞冠盃24人名單中，也代表勇士有信心把野獸簽下，最快在亞冠盃穿上勇士戰袍。據了解，雙方目前確實已有接觸，卻礙於合約細節尚未談妥，成為尚未達成共識的主因。

這份24人名單中包括上季尚未續約的奪冠功臣洪志善、林書緯，以及UBA的畢業生林冠均、林秉聖。在洋將部分，勇士則列出上季率隊奪SBL冠軍的雙洋將賈西亞（Charles Garcia）、米歇爾（Tony Mitchell），以及上季效力金酒、裕隆的夏普（Walter Sharpe）及預料是亞冠盃前來測試的路易斯（JeQuan Lewis）。

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