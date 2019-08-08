排球》劉鴻敏加盟衛冕軍松下黑豹 談兄弟對決：不會手軟！

劉鴻敏（左）8日加盟日本松下黑豹球隊，雙胞胎弟弟劉鴻杰（右）到場加油打氣。（記者簡榮豐攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕排球「電眼雙胞胎」之一的劉鴻敏，新球季將加入日本一級球隊衛冕軍松下黑豹，未來將有機會和弟弟劉鴻杰同場較量，劉鴻敏說：「絕對不會手軟。」

繼劉鴻杰在週二宣布加入名古屋狼犬後，哥哥劉鴻敏今召開加盟記者會，宣布加入「台灣隊長」陳建禎的前東家松下黑豹，劉鴻敏說：「覺得很不可思議也很夢幻，之前他們來台灣打亞俱盃，沒想過現在能成為他們的其中一員。」

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劉鴻敏（右）加盟日本松下黑豹球隊，8日與總教練川村慎二（左）舉行簽約儀式。（記者簡榮豐攝）

相較於弟弟週二激動淚灑記者會，劉鴻敏成功控制情緒，他笑說：「也是很感動啦！但不想跟鴻杰一樣。」過去從小到大從沒分開過的兩人，新球季得自打拚，未來少了一個能相互扶持的對象，劉鴻敏說：「去年兩人前往泰國聯賽時，已經想過有天會分開，尤其決定旅日後，一定會不同隊。」劉鴻杰則說：「未來自己要承擔更多責任，也少一個可以相互幫忙的對象。」

至於未來兄弟將在場上正面交鋒，劉鴻敏說：「當然不會手軟，也不會把他當親人，各自做好自己的事情，希望透過這些交手經驗，幫助彼此成長。」

松下黑豹曾在日本聯賽拿下7次冠軍，今年將挑戰3連霸，今天代表球隊出席記者會的總教練川村慎二，對於劉鴻敏的攻擊能力印象深刻，也曾看過他在國家隊的比賽：「我認為他的球風很適合松下，也很肯定他的能力，新球季希望他能好好發揮，幫助球隊。」

劉鴻敏8日加盟日本松下黑豹球隊。（記者簡榮豐攝）

劉鴻敏（後排中）8日加盟日本松下黑豹球隊，與總教練川村慎二、雙胞胎弟弟劉鴻杰及家人合影。（記者簡榮豐攝）

劉鴻敏（右）加盟日本松下黑豹球隊，8日與總教練川村慎二（左）舉行簽約儀式。（記者簡榮豐攝）

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