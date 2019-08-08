MLB》哪招？釀酒人打者敲安衝三壘 壘審竟搶著「擊掌」（影音）

Ryan Braun triples, doles out a high five, then scores on a Ben Gamel sac fly to extend the Brewers lead to 3-0. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/omLlNPmg2K — Milwaukee Brewers （@Brewers） August 7, 2019

〔體育中心／綜合報導〕過去在棒球場上球員和裁判難免會有不愉快的時候，不過今天釀酒人與海盜之戰，卻難得被捕捉到相當獨特的漏網鏡頭，當釀酒人布朗（Ryan Braun）敲出三壘安打上壘後，今天擔任三壘審的魏斯特（Joe West）竟然直接伸手跟他擊掌。

這獨特的一幕出現在此役2局上，第六棒的布朗在1好3壞的情況下仍積極出棒，最後逮中海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams）148公里的速球，一棒敲出右外野深遠安打，快腿飛奔上三壘，而壘審魏斯特雙手一攤，比出「Safe」的手勢後，居然搶在釀酒人跑壘教練前，就舉起右手迎向布朗，布朗雖然愣了一下不過仍舉起手跟魏斯特擊掌，接著才換在一旁的跑壘教練。

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隨後布朗靠著隊友加梅爾（Ben Gamel）犧牲打，順利跑回本壘拿下釀酒人第3分，而釀酒人最後以8：3擊敗海盜，這段有趣的畫面，隨後也被釀酒人上傳到官方推特，讓網友都笑翻。

布朗靠著隊友的犧牲打，跑回第3分，替釀酒人擴大領先優勢。（法新社）

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