籃球》籃球之外的新世界 台藝大後衛劉揚暄找到平衡點

台藝大大三後衛劉揚暄，更是出演的電影《下半場》的一員。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕面對2大主力周桂羽、蘇士軒輪休的台師大，台藝大今天3人得分上雙仍未從連敗泥淖掙脫，讓對手以66：60在政大雄鷹盃豪取3連勝，台藝大至今3戰一勝難求。

台藝大陣中僅剩2名大四球員，教練葛記豪認為，團隊經驗不足是一大致命傷，此次賽會正是磨練的最佳機會，劉揚暄雖然在前兩年多在板凳待命，但大三的他逐漸成為肩負攻堅重任的要角，今天攻下12分，3戰有2場得分達雙位數，表現讓小葛大獲肯定。

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事實上，劉揚暄出身自名校松山高中，他坦言當時的競爭非常激烈，也熬到高三才得到出賽機會，「沒有人是弱者，除了教練鞭策及訓練之外，得看你願意付出及犧牲多少。」如今他也將此態度帶到大學，作為學長也得在學弟面前當好榜樣。

「我在大一、大二看著學長打球，當時無法實質幫助球隊。」劉揚暄說，「現在我也是學長了，有義務要好好帶學弟，傳承經驗。」

值得一提的是，劉揚暄在籃球外的世界，還是一名演員，出演的籃球電影《下半場》將於8月下旬上映，他笑說，「從小我就是團隊的開心果，也比較愛玩、愛演，大學也抱著嘗試的心態，選擇戲劇系就讀，應該很好玩，也是透過推薦，才有這次出演的機會。」

劉揚暄坦言，雖一度因戲劇系的課業和籃球時間衝突，壓得喘不過氣，甚至感到迷惘，但他認為只要百分之百投入的心態，時間安排好，不會有太大問題，談到未來規劃，他也期待能有機會往演藝發展。

台藝大大三後衛劉揚暄，更是出演的電影《下半場》的一員。（記者吳孟儒攝）

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