排球》無畏豪門競爭激烈 劉鴻敏：努力把握每次機會

劉鴻敏8日加盟日本松下黑豹球隊。（記者簡榮豐攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「電眼雙胞胎」之一的劉鴻敏，新球季將加入日本一級聯賽的衛冕軍松下黑豹，該球隊坐擁許多日本國家隊成員，人才濟濟，面對強烈的競爭，劉鴻敏表示，對自己有信心。

松下黑豹為日本一級聯賽的勁旅，曾拿過7次冠軍，下季將要挑戰3連霸，陣中包含清水邦広、大竹壱青、深津英臣等國家隊成員，還有波蘭好手庫比亞克（Michal Kubiak），陣容豪華，競爭也相當激烈。

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劉鴻敏（右）加盟日本松下黑豹球隊，8日與總教練川村慎二（左）舉行簽約儀式。（記者簡榮豐攝）

去年曾效力松下的「台灣隊長」陳建禎曾表示，自己第一年加入松下，連替補都很難。是否詢問學長的意見，劉鴻敏說：「他沒多說太多，只跟我說去了就知道。」但他並未對此感到焦慮，「有想過會候補甚至連登錄都沒辦法，但我會把握每次機會。」他提到，自己比較擔心跟球隊的磨合，得想辦法融入隊友的打法。

去年陳建禎直到黑鷲旗才獲得固定的上場時間，今年球季再次網羅同樣位置的台灣好手，是否對劉鴻敏有所期待，松下總教練川村慎二說：「球隊很肯定他的能力，希望他加入後能好好發揮，打出他的價值幫助球隊。」

旅日好手陳建禎。（資料照，記者吳孟儒攝）

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