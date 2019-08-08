MLB》紐約兩將打擊絕好調 有望攜手創下罕見紀錄！

（左起）拉梅修與麥克內爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季兩位效力紐約的選手，大都會隊的麥克內爾（Jeff McNeil）以及洋基隊的拉梅修（DJ LeMahieu），都繳出超高打擊率，目前兩人分別是國聯以及美聯的打擊王，若到球季結束後兩人依舊沒有跌落王座，他們將攜手創下一個罕見的紀錄。

根據大聯盟記者Sarah Langs報導指出，上一次同城球隊出現兩位打擊王，是在1942年，當年效力於波士頓紅襪隊的威廉斯（Ted Williams）以3成56的打擊率拿下美聯打擊王，波士頓勇士隊的隆巴迪（Ernie Lombardi）當年則以3成30的打擊率拿下國聯打擊王。

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歷史上同城球隊出現兩位打擊王的次數只有4次，分別是1942年的波士頓、1933年的費城、1922年的聖路易以及1920年的聖路易。現在麥克內爾以及拉梅修有機會為紐約寫下這個難得的紀錄。

本季麥克內爾的打擊率為3成39，目前他最大的競爭對手是國聯MVP熱門候選人，釀酒人隊的耶利奇（Christian Yelich），目前他以3成36的打擊率僅追在後，而拉梅修目前打擊率為3成35，美聯打擊率第二名的人是太空人隊的布蘭特利（Michael Brantley），他的打擊率為3成22。

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