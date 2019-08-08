晴時多雲

中職Live》林益全三分砲、游霆崴四局5K 悍將3：0統一

2019/08/08 19:56

第四局

4局上，王正棠穿越二壘防線一壘安打，胡金龍左外野安打上一壘，跑者上到三壘，林益全中外野三分砲，悍將3：0統一，蔣智賢觸身球上壘，高國輝遭到三振，林哲瑄中外野飛球出局，李宗賢遭到三振，悍將結束該半局進攻。

4局下，潘武雄左外野一壘安打，陳鏞基遭到三振，楊家維中外野飛球出局，林祖傑三壘滾地，潘武雄遭封殺。 

第三局

3局上，李宗賢三壘滾地遭刺殺，林宥穎游擊滾地遭刺殺，陳品捷遭到三振，三上三下。

3局下，林靖凱遭到三振， 江亮緯三壘滾地遭刺殺，蘇智傑遭到三振，三上三下。

第二局

2局上，蔣智賢游擊滾地遭刺殺，高國輝遭到三振，林哲瑄游擊滾地遭刺殺，三上三下。

2局下，陳鏞基三壘滾地遭刺殺，楊家維獲保送上壘，林祖傑右外野飛球出局，林祐樂獲保送上壘，唐肇廷三壘滾地林祐樂遭封殺，三出局。

第一局

1局上， 陳品捷、王正棠中外野飛球遭接殺，胡金龍中間方向安打上一壘，林益全游擊滾地胡金龍遭封殺，三出局。

1局下，林靖凱游擊方向內野安打，利用傳球失誤上到二壘，江亮緯犧牲觸擊出局，護送跑者來到三壘，蘇智傑、潘武雄接連遭到三振，游霆崴力保不失分。

富邦悍將先發打線：

1.陳品捷  RF 
2.王正棠  2B 
3.胡金龍  DH 
4.林益全  1B 
5.蔣智賢  3B
6.高國輝  LF 
7.林哲瑄  CF
8.李宗賢  SS 
9.林宥穎  C

先發投手：游霆崴

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統一獅先發打線：

1.林靖凱  2B 
2.江亮緯  RF 
3.蘇智傑  LF 
4.潘武雄  DH 
5.陳鏞基  1B 
6.楊家維  3B 
7.林祖傑  SS 
8.林祐樂  C 
9.唐肇廷  CF 

先發投手：施子謙

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