中職Live》林益全三分砲、游霆崴四局5K 悍將3：0統一

第四局

4局上，王正棠穿越二壘防線一壘安打，胡金龍左外野安打上一壘，跑者上到三壘，林益全中外野三分砲，悍將3：0統一，蔣智賢觸身球上壘，高國輝遭到三振，林哲瑄中外野飛球出局，李宗賢遭到三振，悍將結束該半局進攻。

4局下，潘武雄左外野一壘安打，陳鏞基遭到三振，楊家維中外野飛球出局，林祖傑三壘滾地，潘武雄遭封殺。

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第三局

3局上，李宗賢三壘滾地遭刺殺，林宥穎游擊滾地遭刺殺，陳品捷遭到三振，三上三下。

3局下，林靖凱遭到三振， 江亮緯三壘滾地遭刺殺，蘇智傑遭到三振，三上三下。

第二局

2局上，蔣智賢游擊滾地遭刺殺，高國輝遭到三振，林哲瑄游擊滾地遭刺殺，三上三下。



2局下，陳鏞基三壘滾地遭刺殺，楊家維獲保送上壘，林祖傑右外野飛球出局，林祐樂獲保送上壘，唐肇廷三壘滾地林祐樂遭封殺，三出局。



第一局

1局上， 陳品捷、王正棠中外野飛球遭接殺，胡金龍中間方向安打上一壘，林益全游擊滾地胡金龍遭封殺，三出局。

1局下，林靖凱游擊方向內野安打，利用傳球失誤上到二壘，江亮緯犧牲觸擊出局，護送跑者來到三壘，蘇智傑、潘武雄接連遭到三振，游霆崴力保不失分。

富邦悍將先發打線：

1.陳品捷 RF

2.王正棠 2B

3.胡金龍 DH

4.林益全 1B

5.蔣智賢 3B

6.高國輝 LF

7.林哲瑄 CF

8.李宗賢 SS

9.林宥穎 C

先發投手：游霆崴

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統一獅先發打線：

1.林靖凱 2B

2.江亮緯 RF

3.蘇智傑 LF

4.潘武雄 DH

5.陳鏞基 1B

6.楊家維 3B

7.林祖傑 SS

8.林祐樂 C

9.唐肇廷 CF

先發投手：施子謙

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