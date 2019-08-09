洋基挑戰9連勝 今日賽事預告與轉播

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挑戰九連勝的洋基推出陣中勝投王傑曼

（Domingo Germán）掛帥。（資料照，USA TODAY Sports）

大聯盟今有兩場轉播，洋基作客藍鳥主場展開四連戰，挑戰九連勝的洋基推出陣中勝投王傑曼（Domingo Germán）掛帥，藍鳥則由潘諾（Thomas Pannone）應戰；天使、紅襪也將進行四連戰，六連敗的天使派出彼得斯（Dillon Peters）力拼止敗，對上紅襪塞爾（Chris Sale），精采戰況，請鎖定自由體育！

中職明天僅一場轉播，原先在天母球場將進行的悍將、兄弟比賽，因受利奇馬強颱影響，將延至8/11（日）13:05原場地進行補賽；另外一場，Lamigo桃猿出戰統一獅，猿隊相隔兩年再次造訪花蓮球場，推出本土勝投王王溢正先發，對上近三場皆繳出優質先發的羅里奇，喜愛中職的朋友們別錯過轉播了！

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日職僅一場轉播，巨人主場迎戰來訪養樂多，巨人昨役與中日鏖戰12局握手言和，今推出今村信貴先發，養樂多則由小川泰弘掛帥，捍衛中央聯盟龍頭的巨人場場皆是關鍵，戰況如何，請鎖定自由體育！

MLB

07:00 洋基@藍鳥 FOX體育、FOX體育3台



07:00 天使@紅襪 民視

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

日職

17:00 養樂多@巨人 緯來育樂、愛爾達體育3台

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