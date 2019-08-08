中職》吳承諭小試身手兩局 兄弟二軍7：5擊敗統一

吳承諭日前才舉行在統一獅隊新秀加盟儀式亮相，今天吳承諭在二軍初登板。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕中職二軍統一獅隊與中信兄弟在澄清湖球場交手，統一獅堆出今年季選秀會上第三指名吳承諭掛帥，他小試身手投了2局掉1分， 兄弟靠著3局下半5分大局鎖定戰果，終場就以7：5擊敗統一獅。

吳承諭今初次在職棒登板，先發2局，被敲1支安打，投出1次保送，外帶2次三振，失掉1分；統一獅第四指名捕手柯育民則迎來職棒選手身分初登場，接替補李丞齡上場蹲捕，2打數1安打1打點。

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吳承諭今初次在職棒登板，小試身手投了兩局掉一分。（記者黃志源攝）



兄弟新新洋投布瑞特也首度在二軍比賽亮相，他只在一局上遭遇小亂流，被朱元勤敲出安打失2分，總計投了4局，用了67球，被敲3支安打失掉2分，飆出6次三振，另有1次保送。

中信二軍先發投手布瑞特。（記者黃志源攝）



本季棄投從打的杜家明，本場比賽5打數2安打2分打點，後段棒次陳家駒、陳子鴻及黃稚峰各貢獻1分打點，張志強也有4打數2安打1保送的好表現。

中信二軍杜家明５打數擊出２安打、２分打點。（記者黃志源攝）

中信二軍陳家駒在５局下擊出１分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

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