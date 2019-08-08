日職Live》張奕4局飆5K完全壓制 歐力士3：0火腿

第四局

4上，羅梅洛敲出中外野陽春砲，本季第10轟出爐，另一名洋砲馬雅也背靠背開轟，歐力士以3：0領先火腿。

4下，張奕讓西川遙輝擊出游擊平飛球出局，隨後再三振掉大田泰示，田中賢介擊出左外野界外球遭接殺，連續4局投出三上三下。

請繼續往下閱讀...

第三局

張奕K掉宇佐見真吾後，再讓清宮幸太郎和中島卓也擊出一壘平飛球和投手滾地球出局，投出9上9下，還飆出4次三振。

第二局

張奕只用1顆145公里速球，就讓近藤健介擊出中外野飛球出局，與渡邊諒纏鬥7球後，用134公里的變速球讓對手揮棒落空，隨後再三振石井一成，連續兩局投出三上三下，該局更飆出152公里速球。

第一局

1上，歐力士開路先鋒福田周平觸身球保送上壘，但因嘗試盜壘遭到夾殺出局，西野真弘敲出右外野安打，吉田正尚擊出內野滾地球，推進隊友上二壘，隨後再靠著火腿捕手宇佐見真吾的捕逸上到三壘，羅梅洛適時擊出中外野落地安打，幫助球隊先馳得點。

1下，張奕用2顆球就解決火腿首棒西川遙輝，飆出148公里速球三振大田泰示，再讓田中賢介擊出左外野飛球出局。

賽前報導

〔記者龔乃玠／綜合報導〕歐力士台灣投手張奕在台灣時間今晚5時迎接生涯初先發，出戰日本火腿，若能成為勝利投手，將寫日職首位育成野手出身選手奪勝投的紀錄。

張奕在二軍總計出賽19場，投了41.1局，只有被敲出30支安打，送出33次三振，戰績2勝3敗1救援，防禦率2.40，他在7月轉任先發後，對中日、廣島二軍連續2場投到5局沒有被敲安打、沒有失分，超優質表現讓他獲得先發機會。

兩隊先發名單：

歐力士先發打線：

1.福田周平 （二）

2.西野真弘 （三）

3.吉田正尚 （左）

4.羅梅洛 （指）

5.馬雅 （一）

6.中川圭太 （右）

7.後藤駿太 （中）

8.安達了一 （游）

9.若月健矢 （捕）

先發投手：張奕

火腿先發打線：

1.西川遙輝 （中）

2.大田泰示 （右）

3.田中賢介 （指）

4.近藤健介 （左）

5.渡邊諒 （二）

6.石井一成 （三）

7.宇佐見真吾 （捕）

8.清宮幸太郎 （一）

9.中島卓也 （游）

先發投手：村田透

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法