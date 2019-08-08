日職》陽岱鋼替補守備有貢獻 陳冠宇挨轟吞本季首敗

讀賣巨人野手陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人官方推特）



〔體育中心／綜合報導〕效力日職的台將今天除了歐力士投手張奕有出賽以外，羅德台灣左投陳冠宇後援0.2局挨轟失3分，吞下本季首敗，讀賣巨人好手陽岱鋼替補上陣，2打數無安打吞1K，兩人表現都不盡理想。

陽岱鋼6日重返一軍敲安後，連續兩場比賽都沒有獲得先發機會，他今天在對上中日的比賽中，6局下接替鎮守右外野，9局上擊出左外野飛球出局，第12局遭到三ツ間 卓也三振，單場2支0，打擊率降至2成94，2次守備機會都沒有失誤。

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巨人與中日鏖戰12局後以3：3握手言和，央聯第二的橫濱DeNA以1：4不敵廣島，龍頭讀賣巨人仍以1場勝差領先橫濱。

羅德左投陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）





羅德今天在主場迎戰洋聯龍頭軟銀，陳冠宇在7局上、3：1領先時登板，一上來就先對長谷川勇也投出觸身球保送，下一棒上林誠知利用犧牲觸擊推進隊友上二壘，陳冠宇控球再度不穩，四壞球保送了甲斐拓也，隨後就遭今宮健太的超前3分彈狙擊，雖然三振掉了牧原大成，但被下一棒明石健志敲安後就被換下場，軟銀終場以5：3擊敗羅德，中斷對手近期的4連勝，陳冠宇也苦吞本季首敗。

陳冠宇此役後援0.2局用16球，被敲2支安打包括一發3分彈，另有1次三振和2次保送，防禦率從賽前的2.53漲至3.06，最快球速有143公里。

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