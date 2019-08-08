籃球》政大男籃吞雄鷹盃首敗 陳子威肯定球員態度

政大隊長張鎮衙。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕政大雄鷹盃今天持續熱戰，地主政大男籃壓軸登場，隊長張鎮衙奪23分、田浩攻下22分，最終仍以85：99不敵北京清華大學，吞下首敗，但總教練陳子威仍給肯定，大讚球員打出不放棄的精神。

清大實力頂尖，曾2度殺進中國大專籃球聯賽四強，前2戰單場得分輕鬆破百，今給予地主巨大壓力，一路保持領先，下半場更一度將比分擴大至雙位數，儘管政大全力反撲卻難以越雷池一步，最終以14分差棄守。

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政大得分點集中在張鎮衙和田浩身上，洪楷傑也貢獻13分，但其他球員難以適時補上火力，陳子威表示，「這三位是球隊仰賴的主力球員，雖新進來的學弟能力好，經驗明顯不足，不過進步有目共睹，令人感動，之後會再調整，讓他們盡快融入球隊，打出屬於自己的特色。」

政大此役未能取勝，但贏得對手敬意，張鎮衙和田浩的精彩表現，也讓清大領隊陳磊讚譽有加，球技跟默契配合都在水準之上。

值得一提的是，陳磊對今清晨的地震也相當印象深刻，他透露，清大球員分別住在16到18樓，「這是我第2次遇到地震，有的球員是第1次，還是會怕。當下趕快打給政大孫老師，看是不是需要下樓躲一下？還好大家都平安。」

明天政大雄鷹盃同樣有3場賽事，無論北北基是否因颱風停班停課，賽程都將照常舉行。

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