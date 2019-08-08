中職》高龍偉初登板對味全龍 龍族復活他非常驚訝

統一獅傳奇球星高龍偉賽前舉行簽名會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕統一獅今天在花蓮賽前舉行「榮耀30 經典OB」活動，邀請昔日獅隊投手高龍偉出席，舉辦簽名會和頒獎儀式，他笑說，以前隊友潘武雄、潘威倫、高國慶，現在都變老了。

高龍偉是台東人，1999年加盟興農牛，隔年轉戰獅隊，2005年右肩動關節鏡手術後球威大減，2008年球季結束遭釋出，生涯戰績15勝20敗6中繼4救援、防禦率5.06，現為台東體大棒球隊教練。

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「當球員是最幸福的。」高龍偉說，過去在統一獅打球很安心，不用擔心其他事情，球團把球員照顧好好的，現在他當基層球隊教練大小事通包，帶隊打比賽還要訂便當和住宿。

1999年4月16日高龍偉生涯初登板是對味全龍，球隊消失20年，如今味全重返中職，高龍偉說，「不可思議，沒想到味全龍離開後會再回來，這對基層棒球發展幫助很大。」

2002年高龍偉曾在花蓮出賽，當時對中信鯨先發投了11球，僅2顆壞球，1個人次都沒解決就退場，被敲2安、2保送，總計失4分承擔敗投。

高龍偉有些不好意思地說，「那是我第一次在花蓮投球，家人到場幫我加油，連阿嬤都來了，沒想到竟然連1局都投不完就下來。」

在宜花東基層帶球隊久了，高龍偉感觸很深，他認為，東部好手很多，但生活步調緩慢，也會影響球員企圖心，他不斷提醒球員要更積極才行。

高龍偉是中信兄弟投手楊志龍的舅舅，兩人長得神似，有一次楊志龍去便利商店買東西，結帳後離開，不久輪到高龍偉去同一家便利商店消費，店員看到他滿臉黑人問號:「奇怪，你不是剛才來買東西嗎?」高龍偉聽了哭笑不得。

統一獅傳奇球星高龍偉賽前舉行簽名會。（記者陳志曲攝）

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